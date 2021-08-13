شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. مبتعث سعودي يحصد المركز الأول في اختبار الزمالة المصرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القاهرة (صدى):

تمكن المبتعث السعودي في مصر "عبدالله جمال" من التفوق وحصاد المركز الأول في اختبار الزمالة المصرية الذي يعادل درجة الماجستير.

وذكر أنه حصد المركز الأول في اختبار الزمالة على مستوى العرب، والمركز الأول على مستوى السعوديين المبتعثين، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

وأضاف أنه اجتاز الاختبار النظري، كما نجح أيضا في الاختبار العلمي، لافتا إلى أن ظروف جائحة كورونا الجديد دفعت وزارة الصحة المصرية لإجراء الاختبار العملي لأول مرة عن بعد، تماشيًا مع الاجراءات الاحترازية.

الجدير بالذكر أن "جمال" بدأ مسيرته العلمية في مصر منذ عام 2018 م بعدما تخرج من كلية الطب، حيث سافر إلى مصر وتخصص في طب الأسرة والمجتمع ومنع العدوى.