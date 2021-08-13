شكرا لمتابعة خبر عن مختص اقتصادي يكشف عن مفهوم الإدخار وأبرز معوقاته "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف عميد كلية الاقتصاد بجامعة الإمام محمد مكني، عن مفهوم الإدخار ومعوقاته، قائلا:"الإدخار هو استقطاع جزء من دخل والاحتفاظ به من أجل الاستثمار لاحقا أو لتحقيق هدف معين".

وأوضح محمد مكني، خلال مداخلة عبر قناة الإخبارية، أن مفهوم الادخار في المملكة مقارنة بالمعايير العالمية ما زال على مستوياته المنخفضة.

وعن معوقات الإدخار، أشار إلى أن غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار لا يساعد على الفرد أو الأسرة على الإدخار بشكل جيد.