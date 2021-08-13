«المالية» تعلن الانتهاء من الصيانة الدورية للكعبة المشرفة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة المالية ممثلة في مكتب إدارة المشاريع، الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة التي بدأت بها مطلع هذا الأسبوع يوم السبت 28 ذي الحجة 1442هـ الموافق 7 أغسطس 2021م.

وأشاد وزير المالية، محمد الجدعان، بالدور المبذول من جميع الجهات لإتمام هذا العمل، بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وشكر الجدعان، جميع الجهات الحكومية المشاركة ورئيس ومنسوبي إدارة المشاريع بالوزارة على الجهود المبذولة على مدار الساعة لإكمال أعمال الصيانة في الموعد المحدد، وقد تشرف الوزير، وفق التوجيه الكريم، بزيارة الكعبة المشرفة في ختام أعمال الصيانة واستمع من أعضاء الفريق لما تم من أعمال وفق الخطة المحددة.