3 وصفات طبيعية لإزالة النمش من البشرة والأنف

الرياض - محمد عبدالله - تعاني العديد من السيدات والفتيات من انتشار النمش على بشرة الوجه والأنف؛ ما يؤثر على نضارة البشرة وإشراقتها ومظهرها عمومًا.

وهناك العديد من الوصفات الطبيعية لإزالة النمش مثل نبات الصبار «الأوليفرا» الذي يحتوي على مركبات نشطة التي تعمل على التخفيف من النمش والتقليل من ظهور التصبغات والبقع الداكنة التي تظهر نتيجة فرط تصبغ الدم. بالتالي.

وتعد وصفة الصبار فعالة جدا، فواظبي على تدليك وجهك بجل الألوفيرا الطبيعي ثلاث مرات في الأسبوع، وتركه إلى أن يجف بعدها، اشطفي وجهك بالماء الدافئ.

وصفة العسل والشعير

ويمكن أيضًا خلط معقة كبيرة من الشعير المطحون مع 2 ملعقة كبيرة من العسل و2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ويوضع الخليط على الأنف ويُترك لمدة ثلاث ساعات، وبعدها يُغسل الوجه باستعمال الماء الدافئ، ويجب تكرار هذه الوصفة لمدة شهر أو إلى أن يختفي النمش.

وصفة الليمون

وكذلك الفيتامين سي يمتلك قدرة كبيرة على تبييض وتفتيح البشرة وإزالة النمش من بشرة الوجه كما أن حمض الأسكوربيك الذي يحتوي عليه، يحمي الجلد من أشعة الشمس فوق البنفسجية، ويعزز عملية إنتاج الكولاجين في الجلد.

وقد أثبت قدرة العالية على التخلص من أي بقع داكنة على البشرة، بالتالي، دلكي وجهك، ثلاث مرات في الأسبوع، بعصير الليمون الحامض الغني بالفيتامين C لدقائق عدة. بعدها، شطفي وجهك بالماء الفاتر.

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