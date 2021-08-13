لبناني يفصل سعوديًّا بسبب «توكلنا».. و«الموارد البشرية» تتفاعل

الرياض - محمد عبدالله - كشف مواطن سعودي، يدعى أبوصالح، عن استغناء الشركة التي يعمل فيها عن خدماته، «لأنه رفض إدخال أحد مستشاري الشركة اللبنانيين، دون إبراز حالة توكلنا».

وقال المواطن السعودي، في سلسلة تغريداته عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه «تم الاستغناء عن خدماتي اليوم بفصل بدون سبب مشروع؛ لأنني رفضت إدخال المستشار اللبناني داخل مقر الشركة، لأنه امتنع عن إبراز حالة توكلنا»، مشيرًا إلى أن «المستشار اللبناني قال له، إنه سيتخذ إجراء ضده بعد تصرفه حياله، وهو ما أدى إلى فصله»، على حد قوله.

وأشار أبوصالح إلى أنه راح ضحية تطبيق الأنظمة والقوانين، قائلًا: أنا مواطن في بلدي انفصل بسبب تطبيق الأنظمة والقوانين».

ورد المواطن السعودي على اتهام البعض له بأنه يبحث عن الشهرة، قائلًا: «لكل من اتهمني في قضيتي بأنني أبحث عن شهرة (..) أقسم بمن أحل القسم بأني لا أريد سوى رفع الظلم والحصول على حق سلب مني لالتزامي بأنظمة وقوانين وضعت من مملكتي ومن ولاة أمري».

قضية فصل المواطن السعودي، وجدت صدى لدى الموارد البشرية التي تفاعلت معها، مطالبة إياه بالتواصل معها عبر الرسائل الخاصة.

وقال حساب العناية بالعملاء التابع لوزارة الموارد البشرية، للمواطن أبوصالح: أهلاً بك، أبوصالح، فضلاً التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة، شاكرين لك».