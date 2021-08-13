بالفيديو.. «الحج»: معتمر الخارج يستطيع أن يأخذ أكثر من عمرة خلال السنة

الرياض - محمد عبدالله - قال نائب رئيس اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة، منصور أبوخنجر، إن المعتمر من الخارج يستطيع أن يأخذ أكثر من عمرة خلال السنة.

وأضاف، أبوخنجر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «إم بي سي في أسبوع» أن المعتمر يستطيع أن يؤدي العمرة الآن، وكذلك في أي موسم آخر كالعشر الأواخر من رمضان أو بعد رمضان أو في الوقات المحببة لدى البعض، فإنه يستطيع ان يتقدم للعمرة.

وحول النطاقات (الخضراء، الحمراء، البرتقالي) للدول العربية، من حيث السماح لمواطنيها بالعمرة، أوضح أبوخنجر أن هذه النطاقات لها جهة اختصاص، تتمثل في وزارة الصحة ووزارة الداخلية، ويتم الإعلان عنها عبر الإعلام الرسمي، بمعنى أن هذه النطاقات تكون حاضرة عند الممثليات والقنصليات والسفارات خارج المملكة للسماح من خلال وزارة الخارجية بمنح تصريح العمرة للمتقدم أو التحفظ أو زيادة الشروط.

وعن هذه الشروط قال: يشترط على المعتمر ما يسمى بالحجر الاجتماعي وهذه سياسة تطبق من قبل الناقل الجوي، فيمكن أن يحجر المعتمر ثلاثة أيام أو خمسة أيام حسب وضع الشخص في هذا النطاق في هذه الدولة، وحسب ما يستجد من أمور.