قبل حدوثها بسنوات.. متخصص سعودي يتنبأ بالأمراض العقلية من خلال مشي الأشخاص

الرياض - محمد عبدالله - قال الدكتور عبدالله الحارثي، المتخصص في الهندسة الكهربائية، إنه يمكن التنبؤ بالأمراض العقلية قبل حدوثها بسنوات، من خلال مشي الأشخاص، بدقة تشخيص تصل إلى 98%.

وقال الحارثي، خلال مداخلة مع «النشرة»، عبر قناة الإخبارية، عن الدراسة التي ترصد حركة أرجل الإنسان عند المشي، إنها مبنية على حساسات الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أنه من المبادئ الأساسية في الإنسان التنقل والمشي على الطرفين السفليين، والذين يتحكم فيهما العقل.

ويمكن الاستدلال على العقل والتأثيرات التي تحدث له من وقع الأقدام على الأرجل، بحسب الحارثي، الذي أشار إلى أن الحساسات تقوم بتسجيل الحركة اللحظية للأقدام، وهذه الحركة يمكن تحليلها باستخدام الذكاء الاصطناعي، والاستدلال منها على ماذا يمكن ان يحدث للدماغ، مثل تأثير الجلطات، التي يكون جزء من الدماغ او الخلايا العصبية متأثر بها، منها ما يكون له تأثير عكسي على وقع الأقدام.

وعن الهدف العلمي لهذه الدراسة، أوضح الحارثي ان المجالات واسعة جدا جدا، وأهمها التنبؤ بالأمراض العقلية قبل وقوعها بسنوات طويلة، مثل مرض باركنسون، حيث لا يمكن النبؤ به حاليا إلا في مرحلة متأخرة جدا، لكن وفقا لهذه الدراسة يمكن التنبؤ قبل سنوات بمرض باكنسون والمساعدة في علاجه ومساعدة المرضى قبل أن يصلوا لمرحلة متأخرة من المرض.

وأضاف أنه وفقًا لهذه الدراسة يمكن تشخيص مرض باركنسون واستبيان حالة المريض والآثار السطحية التي يراها الممارس الصحي، ولا يوجد إلى الآن أداة لتشخيص المرض أو تحديد مدى تقدمه، والآن يمكن ان تكون أداة لتشخيص المرض او تحديد مدى تقدمه في مراحله الأولى وليس المراحل المتأخرة، التي قد يفقد المريض فيها القدرة على المشي.