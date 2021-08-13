بالفيديو.. سعودي يبتكر عمود إنارة يسحب الانبعاثات الملوثة من عوادم السيارات

الرياض - محمد عبدالله - ابتكر الدكتور فاروق داغستاني أستاذ مشارك في جامعة الملك عبدالعزيز، عمود إنارة يقوم بسحب الانبعاثات الملوثة من عوادم السيارات باستخدام الطاقة الشمسية.

وقال الدكتور فاروق داغستاني، خلال مداخلة متلفزة على قناة «الإخبارية»، إن عمود الإضاءة ذا المدخنة الشمسية هو تصميم مستدام جديد لأعمدة الإضاءة المستخدمة حاليًّا في الشوارع.

وأضاف داغستاني أن فكرة العامود تكمن في استخدامه في تجديد الهواء في الشوارع وتقليل نسب التلوث الموجودة فيها بسبب عوادم السيارات.

ويعمل عمود الإضاءة ذو المدخنة الشمسية بطريقة ديناميكية في تحريك الهواء تعتمد على سحب الهواء من أسفل العمود إلى أعلى العمود، وبالتالي إحداث تجديد مستمر للهواء، وفقا للدكتور داغستاني.

وأوضح أن العمود يعمل عن طريق امتصاص الحرارة الشمس وتسخين العمود الحديد أوالألمونيوم، وبالتالي تسخين الهواء الداخلي وإحداث عمود هواء صاعد مستمر ليلا ونهارا.

وأشار إلى أن معدلات التلوث في الشوارع والمدن دفعته لابتكار العمود ذي المدخنة الشمسية، موضحا أن التلوث يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية، والوفاة على سبيل المثال نحو 25 ألف شخص يموتون في الولايات المتحدة سنويًّا بسبب التلوث الموجود في المدن بسبب عوادم السيارات.

وأكد أن منظمة الصحة العالمية لها إحصائية تكشف فيها عن وفاة 7 ملايين وفاة تحدث سنويًّا؛ بسبب التلوث الموجود في المدن.

ووفقا للدكتور داغستاني فإنه نشر ورقة علمية في إحدى المجلات المصنفة عالميا وكان بها وصف لأجزاء العمود وأيضًا محاكاة حاسوبية تبشر بالنتائج التي يمكن أن يحققها هذا العمود.

ولفت إلى أنه يمكن استخدام هذا العمود في المدن في أي مكان مزدحم بالسيارات، في الشوارع العامة والمنتزهات، والوجهات البحرية والمماشي التي بدأت تنتشر في المملكة.

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