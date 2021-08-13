10 إصابات في حادث تصادم بمحافظة القرى في الباحة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت هيئة الهلال الأحمر، في الباحة، الجمعة، إصابة 10 أشخاص، بإصابات تراوحت بين الخطيرة والمتوسطة والبسيطة، في حادث تصادم بمحافظة القرى.

وقال المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، إن غرفة العمليات تلقت في السادسة و52 دقيقة، مساء الجمعة، بلاغاً على الرقم الموحد 997، يفيد بوقوع حادث تصادم بمحافظة القرى.

وأشار إلى أنه تم توجيه ستة فرق إسعافية من الهلال الاحمر للموقع، مؤكدًا أنه عند وصول اول فرقه اسعافية ومسح الموقع اتضح وجود عشر إصابات، تم فرزها والتعامل معهم إسعافياً بالموقع.

وأكد متحدث الهلال الأحمر، نقل الإصابات التي صنفت خطيره ومتوسطه وبسيطه عن طريق الفرق الاسعافيه للهلال الأحمر إلى مستشفى القرى، باستثناء ثلاث إصابات نقلت عن طريق فرقة إسعاف الصحة.