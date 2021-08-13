«الصحة»: ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة لـ31.3 مليون

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة إلى 31.3 مليون.

وقالت وزارة الصحة، إنه من بين الـ31.3 مليون جرعة، تلقى 20.6 مليون الجرعة الأولى، فيما تلقى 10.7 مليون الجرعة الثانية، مشيرة إلى أن عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن بلغ 1.53 مليون شخص.

ووجهت وزارة الصحة رسالة إلى الطلاب والطالبات من الفئة العمرية (12-18عامًا)، مطالبًا إياهم بسرعة الحصول على اللقاح حمايةً للجميع ولعودة دراسية آمنة.

وأكدت وزارة الصحة، ارتفاع نسبة من تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا خلال الأيام الماضية للطلاب والطالبات من الفئة العمرية (12-18 عامًا)، بنسبة تجاوزت 80%، مشيرة إلى أن معظم من تلقوا الجرعة الأولى بادروا بحجز موعد الجرعة الثانية.

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