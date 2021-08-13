بدءًا من السبت.. إغلاق طريق الملك خالد بالشرقية ولمدة أسبوع

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الإدارة العامة للمرور بالشرقية، إغلاق طريق الملك خالد «نفق الراشد» ابتداءً من غد السبت ١٤٤٣/١/٦هـ .

وقال المرور السعودي، عبر حسابه على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، إن الإغلاق سيظل مستمرا حتى يوم الجمعة ١٤٤٣/١/١٢هـ، لأعمال الصيانة، مهيبًا بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة طيلة مدة الإغلاق.

وأوضح المرور السعودي أن الإغلاق بسبب إصلاح نفق طريق الملك خالد مع طريق خادم الحرمين الشريفين «نفق راشد» باتجاه الدمام.

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