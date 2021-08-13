مصادر «عاجل»: تعميم من «التعليم» بتكليف نائب الوزير بـ9 مهام

الرياض - محمد عبدالله - كشفت مصادر «عاجل» عن صدور تعميم من وزارة التعليم، بتكليف نائب الوزير 9 مهام.

وأشارت المصادر إلى أن نائب وزير التعليم سيكون مكلفًا بالمتابعة مع وكالة الوزارة للتعليم العام، لإعداد تقرير يتضمن نتائج متابعة تنفيذ الخطط الدراسية المطورة، المواد الدراسية والأنشطة، ومقترحات التطوير المناسبة في موعد لا يتعدى نهاية كل فصل دراسي، ويتم عرضه على اللجنة الرئيسية للخطط الدراسية والمناهج.

كما سيكون مسؤولًا عن المتابعة مع مركز تطوير المناهج لمراجعة تسكين مفردات ووحدات المناهج وإعادة ترتيبها وإثرائها بالتطبيقات والنشاطات، وفقًا للخطط الدراسية للفصول الثلاثة لعام 1443 هـ، والرفع بالتوصيات المناسبة إلى اللجنة الرئيسية للخطط الدراسية والمناهج.

وبحسب مصادر «عاجل»، فإن نائب وزير التعليم، سيكون مسؤولًا عن متابعة إيقاف العمل بالخطط الدراسية الحالية (الحضوري، وعن بعد) في كافة أنواع التعليم العام في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، مع نهاية العام الدراسي الحالي 1442 هـ، والمتابعة مع مركز تطوير المناهج لإنجاز طباعة دليل الخطط الدراسية المطورة، نظام الفصول الدراسية الثلاثة.

وأشارت إلى أنه سيكون مسؤولًا -كذلك- عن المتابعة مع مركز تطوير المناهج والجهات الأخرى المعنية، للتأكد من تطوير ومراجعة استكمال كل أدوات المناهج المطبوعة والرقمية لكل المقررات والمراحل، قبل الموعد المحدد لبدء العام الدراسي 1443 هـ.

وأكدت مصادر «عاجل» أن نائب وزير التعليم سيتابع سد الاحتياج من شاغلي الوظائف التعليمية مع وكالة الشؤون المدرسية وإعادة التأهيل للتخصصات المطلوبة، وفق ما تحدده الأنظمة، بالتنسيق مع المعهد الوطني للتطوير المهني والتعليمي والتأكد من إتمامه قبل بدء العام الدراسي 1443 هـ.

كما سيتابع جميع اللوائح والأدلة الإدارية والإجرائية وإعادة صياغتها في ضوء الخطط الدراسية المطورة، ومتطلبات إعادة البرمجة على نظام نور، ومنصة مدرستي بما يكفل سلامة التطبيق ومرونته مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى المتابعة والتنسيق مع مركز تطوير المناهج، والإدارة العامة للإعلام والاتصال، والإدارة العامة للتحول الرقمي، لوضع خطة نشر القرار والخطط الدراسية المطورة، بما في ذلك نشرها في الموقع الإلكتروني للوزارة.

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مصادر «عاجل»: تعميم من «التعليم» بتكليف نائب الوزير بـ9 مهام