تعميم من «التعليم» بشأن «الخطط المطورة» وشكل العام الدراسي.. ومصادر «عاجل» تكشف التفاصيل

الرياض - محمد عبدالله - كشفت مصادر «عاجل»، عن صدور تعميم من وزارة التعليم، بشأن الخطط الدراسية المطورة، وشكل العام الدراسي المقبل 1443هـ.

وقالت مصادر «عاجل»، إن وزارة التعليم قسمت العام الدراسي القادم 1443 هـ إلى ثلاثة فصول دراسية، مدة كل فصل دراسي (ثلاثة عشر أسبوعًا) بما فيها أيام اختبارات نهاية كل فصل دراسي، على أن يفصل بين الفصل الأول والثاني أسبوع إجازة واحد، وبين الفصل الثاني والثالث أسبوع إجازة وأحد، وبين الفصل الثاني والثالث أسبوع إجازة واحد، مشيرة إلى أن الإجازة الصيفية ستكون بعد نهاية الفصل الثالث وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 587 وتاريه 13/10/1443، المتضمن الموافقة على التقويم الدراسي للعام 1443هـ.

وأكدت مصادر «عاجل»، أن وزارة التعليم، اعتمدت الخطة الدراسية المطورة المبنية على تقسيم العام الدراسي إلى 3 فصول دراسية، على أن يبدأ العمل بها، من العام الدراسي 1443هـ، للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة والسنة الأولى المشتركة في نظام مسارات المرحلة الثانوية في التعليم العام ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، والمدارس السعودية في الخارج، والتربية الخاصة (صعوبات التعليم وفرط الحركة وتشتت الانتابه، والعوق البصري، والعوق السمعي، وطيف التوحد، الدمج الكلي، ومعاهد وبرامج التوحد، ومعاهد التربية الفكرية، ورياض الأطفال، والتعليم المستمر، وخطط مواد الهوية الوطنية في المدارس العالمية.

وأشارت إلى أن وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير، ستقوم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، باعتماد دليل إرشادي يتضمن آلية تنفيذ الأنشطة الواردة في الخطط الدراسية المطورة، بما فيها نشاط حفظ مصحف مدرستي، وعلى مكالة الوزارة للتعليم العالم، ومركز تطوير المناهج/والإدارة العامة للتعليم الإلكتروني، والتعليم عن بُعد، تقديم الدعم اللازم لوكالة الوزارة للتخطيط والتطوير، كل فيما يخصه.

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