الموارد البشرية تتفاعل مع مواطن ادعى فصله بسبب توكلنا

تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع مواطن ادعى تسبب مستشار لبناني يعمل بشركته في فصله من العمل، بعدما منعه من الدخول لرفضه إبراز تطبيق توكلنا، حسب التعليمات.

وطلبت «الموارد البشرية» من المواطن، ويُدعى «أبو صالح»، عبر حساب خدمة العملاء على «تويتر» التواصل معها عبر الرسائل الخاصة لمعرفة ملابسات قضيته.

ونشر أبو صالح قرار الفصل الذي أرسلته له الشركة، وتضمّن الاستغناء عنه وفق المادة 77 من نظام العمل، بينما تفاعل المغردون معه، داعين إلى النظر في الأمر نظامًا.