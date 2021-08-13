وطلبت «الموارد البشرية» من المواطن، ويُدعى «أبو صالح»، عبر حساب خدمة العملاء على «تويتر» التواصل معها عبر الرسائل الخاصة لمعرفة ملابسات قضيته.
ونشر أبو صالح قرار الفصل الذي أرسلته له الشركة، وتضمّن الاستغناء عنه وفق المادة 77 من نظام العمل، بينما تفاعل المغردون معه، داعين إلى النظر في الأمر نظامًا.
كانت هذه تفاصيل خبر الموارد البشرية تتفاعل مع مواطن ادعى فصله بسبب توكلنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.