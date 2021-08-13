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ضبط 8 مخالفين نقلوا الرمال وجرفوا التربة في المدينة

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الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (8) مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في منطقة المدينة المنورة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه جرى ضبط (7) آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لمواطن، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيتين الباكستانية واليمنية وقد طُبِّقت الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المختصة.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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