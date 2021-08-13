شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية» تضبط 19 ألف مخالفة في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرت الفرق الرقابية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال العام الهجري المنصرم 1442هـ 218 ألف زيارة رقابية على منشآت القطاع الخاص في العاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها، وأسفرت الزيارات عن رصد نحو 19 ألف مخالفة وتوجيه 400, 19 إنذار للمنشآت المخالفة.

ودعا فرع الوزارة بالمنطقة أصحاب المنشآت إلى ضرورة تطبيق أنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقار العمل، حيث إن الزيارات الميدانية المفاجئة مستمرة في مختلف المدن والمحافظات التابعة لمنطقة الرياض.