إغلاق طريق الملك خالد بالشرقية حتى الجمعة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-13

متابعات الخليج 365 - الشرقية

أعلنت الإدارة العامة لـ المرور إغلاق طريق الملك خالد (نفق الراشد) في الشرقية، ابتداءً من يوم غد السبت 6/ 1/ 1443هـ.

أعمال صيانة:

وقال المرور في تغريدة له عبر تويتر: إن الإغلاق سيظل مستمرًّا حتى يوم الجمعة 12/ 1/ 1443هـ، لأعمال الصيانة، مهيبًا بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة طيلة مدة الإغلاق.

سبب الإغلاق:

ولفت إلى أن الإغلاق بسبب إصلاح نفق طريق الملك خالد مع طريق خادم الحرمين الشريفين (نفق راشد) باتجاه الدمام.

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