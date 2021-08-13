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شكرا لقرائتكم إغلاق طريق الملك خالد بالشرقية حتى الجمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-13
ولفت إلى أن الإغلاق بسبب إصلاح نفق طريق الملك خالد مع طريق خادم الحرمين الشريفين (نفق راشد) باتجاه الدمام.
إغلاق طريق الملك خالد بالشرقية حتى الجمعة
أهاب المرور باستخدام الطرق البديلة
متابعات الخليج 365 - الشرقية
أعلنت الإدارة العامة لـ المرور إغلاق طريق الملك خالد (نفق الراشد) في الشرقية، ابتداءً من يوم غد السبت 6/ 1/ 1443هـ.
أعمال صيانة:
وقال المرور في تغريدة له عبر تويتر: إن الإغلاق سيظل مستمرًّا حتى يوم الجمعة 12/ 1/ 1443هـ، لأعمال الصيانة، مهيبًا بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة طيلة مدة الإغلاق.
سبب الإغلاق:
ولفت إلى أن الإغلاق بسبب إصلاح نفق طريق الملك خالد مع طريق خادم الحرمين الشريفين (نفق راشد) باتجاه الدمام.
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