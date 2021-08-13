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إجمالي حالات الإصابة بكورونا في إفريقيا تتجاوز 7.18 مليون

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شكرا لقرائتكم إجمالي حالات الإصابة بكورونا في إفريقيا تتجاوز 7.18 مليون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-13

إجمالي حالات الإصابة بكورونا في إفريقيا تتجاوز 7.18 مليون

متابعات الخليج 365 - واس

أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس في دول القارة الإفريقية بلغ 7 مليون و 182 ألفا و 710 إصابة.

وفيات: 

وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا بدول القارة الإفريقية قد بلغ 181 ألفا و 98 حالة وفاة.


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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