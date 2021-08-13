إجمالي حالات الإصابة بكورونا في إفريقيا تتجاوز 7.18 مليون

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-13

متابعات الخليج 365 - واس

أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الإفريقية بلغ 7 مليون و 182 ألفا و 710 إصابة.

وفيات:

وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا بدول القارة الإفريقية قد بلغ 181 ألفا و 98 حالة وفاة.

شارك الخبر