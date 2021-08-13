الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-13

محاضرة في أدبي الأحساء عن الاستثمار بالموهوبين

متابعات الخليج 365 - الأحساء

ينظم نادي الأحساء الأدبي، بالشراكة مع رابطة موهبة، مساء الاثنين الثامن من شهر محرم الجاري الموافق للسادس عشر من شهر أغسطس 2021م، محاضرة يتحدث فيها الدكتور نزيه العثماني، نائب الأمين العام لمؤسسة موهبة عن “الاستثمار بالموهوبين بناء المستقبل”.

المحاضرة حضوريًّا:

وستقام المحاضرة حضوريًّا على مسرح النادي عند الساعة السابعة والنصف مساء.

وأكد النادي على ضرورة تفعيل تطبيق توكلنا وظهور حالة محصّن على التطبيق مع الالتزام بكافة الاحترازات الصحية المطلوبة.

أنشطة وبرامج:

جدير بالذكر أن النادي سيبدأ العام الهجري الجديد 1443هـ بباقة منوعة من الأنشطة والبرامج التي أعدت لتلبي تطلعات المجتمع الثقافي في المحافظة.

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