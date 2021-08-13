- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني لـ"الخليج 365" أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 18:52 مساء اليوم الجمعة مفاده وقوع حادث تصادم بمحافظة القرى وتحديداً نخال أمام محطة بن سعدي.
وتفصيلاً، قال "الزهراني" إنه تم توجيه ست فرق إسعافية من الهلال الأحمر للموقع، وعند وصول أول فرقة إسعافية ومسح الموقع اتضح وجود عشر إصابات تم فرز الإصابات وتم التعامل معهم إسعافياً بالموقع، وبعد ذلك تم نقلهم إلى مستشفى القرى.
وأضاف: صنفت الإصابات بين خطيرة ومتوسطة وبسيطة ونقلت جميع الإصابات عن طريق الفرق الإسعافية للهلال الأحمر ما عدا ثلاث إصابات نقلت عن طريق فرقة إسعاف الصحة، سائلاً الله الشفاء العاجل للمصابين.
13 أغسطس 2021 - 5 محرّم 1443 09:42 PM
"الزهراني": 6 فرق إسعافية باشرت الحادث واستقبلها مستشفى المحافظةبين خفيفة وخطيرة.. إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بـ"نخال القرى"
أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني لـ"الخليج 365" أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 18:52 مساء اليوم الجمعة مفاده وقوع حادث تصادم بمحافظة القرى وتحديداً نخال أمام محطة بن سعدي.
وتفصيلاً، قال "الزهراني" إنه تم توجيه ست فرق إسعافية من الهلال الأحمر للموقع، وعند وصول أول فرقة إسعافية ومسح الموقع اتضح وجود عشر إصابات تم فرز الإصابات وتم التعامل معهم إسعافياً بالموقع، وبعد ذلك تم نقلهم إلى مستشفى القرى.
وأضاف: صنفت الإصابات بين خطيرة ومتوسطة وبسيطة ونقلت جميع الإصابات عن طريق الفرق الإسعافية للهلال الأحمر ما عدا ثلاث إصابات نقلت عن طريق فرقة إسعاف الصحة، سائلاً الله الشفاء العاجل للمصابين.
، بين خفيفة وخطيرة.. إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بـ"نخال القرى" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بين خفيفة وخطيرة.. إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بـ"نخال القرى" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.