هدف يحدد 12 شرطًا للحصول على إعانة البحث عن عمل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد صندوق هدف أن هناك 12 شرطًا للحصول على الدعم المالي لإعانة البحث عن عمل.

وأوضح هدف، عبر موقعه الرسمي، أن برنامج إعانة البحث عن عمل يدعم الباحثين عن عمل لتحفيزهم على الدخول إلى سوق العمل، من خلال تقديم إعانة مالية لمدة 15 شهرًا، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من خدمات التدريب والتوظيف لمساعدتهم في الحصول على عمل.

قيمة دعم إعانة البحث عن عمل:

وأكد الصندوق أن إعانة البحث عن عمل تبدأ بـ2000 ريال شهريًّا لمدة 4 أشهر، و1500 ريال لمدة 4 أشهر، و1000 ريال لمدة 4 أشهر، و750 ريالًا لمدة 3 أشهر.

وأشار الصندوق إلى أن الحصول على إعانة البحث عن عمل تتطلب أن يكون طالب الإعانة سعودي الجنسية، وأن يكون مقيمًا إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية لمدة لا تقل عن (10) أشهر خلال فترة تقديم الطلب أو خلال فترة صرف الإعانة.

وكذلك أن يكون قادرًا على العمل وجادًّا في البحث عن عمل، وأن يكون من الفئة العمرية (20- 40) سنة، ولا يكون موظفًا أو عاملًا في القطاع العام أو القطاع الخاص، ولا يُصرف له معاش تقاعدي، ولا أي مخصص أو تعويض ضد التعطل عن العمل.

وكذلك لا يصرف له معاش من الضمان الاجتماعي، ولا يكون طالبًا أو متدربًا في أي مرحلة من مراحل التعليم أو التدريب، ولا يكون لديه نشاط تجاري، ولا يزيد الدخل الشهري أو الثروة عن الحد المانع للحصول على الإعانة، وفقًا لصندوق هدف.

ويجب على المستفيد ألا يكون سبق له الاستفادة من إعانة البحث عن عمل أو من المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل، ويمكن قبول الطلب لمن سبق له الاستفادة، بشرط ألا تزيد مدة الصرف السابقة واللاحقة عن مدة صرف الإعانة المحددة بخمسة عشر شهرًا.

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