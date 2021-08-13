هل يمكن لمعتمري الخارج حجز أكثر من عمرة خلال السنة؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة، منصور أبو خنجر، أن معتمر الخارج يمكنه أن يحجز أكثر من عمرة خلال السنة.

وتابع في مداخلة هاتفية ببرنامج إم بي سي في أسبوع، أن المعتمر يستطيع أن يؤدي العمرة الآن، وكذلك في أي موسم آخر كالعشر الأواخر من رمضان أو بعد رمضان أو في الأوقات المحببة لدى البعض، فإنه يستطيع أن يتقدم للعمرة.

نطاقات:

وبالنسبة إلى النطاقات الخضراء والحمراء والبرتقالي للدول العربية، من حيث السماح لمواطنيها بالعمرة، لفت أبو خنجر إلى أن هذه النطاقات لها جهة اختصاص، تتمثل في وزارة الصحة ووزارة الداخلية، ويتم الإعلان عنها عبر الإعلام الرسمي، بمعنى أن هذه النطاقات تكون حاضرة عند الممثليات والقنصليات والسفارات خارج المملكة للسماح من خلال وزارة الخارجية بمنح تصريح العمرة للمتقدم أو التحفظ أو زيادة الشروط.

حجر اجتماعي:

وأردف أنه يشترط على المعتمر تنفيذ الحجر الاجتماعي، وهذه سياسة تطبق من قبل الناقل الجوي، فيمكن أن يحجر المعتمر ثلاثة أيام أو خمسة أيام حسب وضع الشخص في هذا النطاق في هذه الدولة، وحسب ما يستجد من أمور.

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