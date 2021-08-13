توكلنا: المواطن والمقيم لا يستطيعان تغيير رقم الجوال خارج السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-13

توكلنا: متابعات الخليج 365 والمقيم لا يستطيعان تغيير رقم الجوال خارج السعودية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد تطبيق توكلنا أن متابعات الخليج 365 والمقيم لا يستطيعان تغيير رقم الجوال خارج السعودية؛ لأنه مرتبط بمنصة أبشر.

جاء ذلك ردًّا من التطبيق على استفسار في هذا الشأن عبر موقع تويتر، اليوم الجمعة.

حجز موعد لقاح كورونا

كما لفت توكلنا إلى خطوات حجز موعد لقاح كورونا، والتي جاءت كالآتي:

– توجه إلى الخدمات، من الخدمات الصحية اختر لقاح كورونا.

– حدد المستفيد سواء المستخدم أو أحد تابعيه أو أحد المكفولين، اختر حجز موعد لقاح كورونا.

– أجب عن الأسئلة الصحية.

– اختر مركز التطعيم والوقت.

– أكد الموعد.

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