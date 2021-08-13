هل السعودية في مأمن من فيروس ماربورغ؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-13

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

ما زال العالم يعيش في حالة قلق بعد رصد فيروس ماربورغ الذي ينتمي إلى نفس عائلة إيبولا، إذ تفشى في السابق في أماكن عبر إفريقيا، ويظل السؤال: هل السعودية والخليج في مأمن من هذا الفيروس الخطير؟

“متابعات الخليج 365” وجهت السؤال للخبير الصحي استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية الدكتور أمجد الخولي، حيث قال: إنه لتحديد ما إذا كان بلد أو منطقة في مأمن من الإصابة بمرض ماربورغ، لابد أن نعرف أولًا من هم الأكثر عرضة للإصابة والأماكن الأكثر تأثرًا بهذا الفيروس، فالأشخاص الذين هم على اتصال وثيق بخفافيش الفاكهة الإفريقية، أو المرضى من البشر، أو الكائنات غير البشرية المصابة بفيروس ماربورغ، معرضون لخطر العدوى، وتاريخيًّا يشمل الأشخاص الأكثر عرضة للخطر أفراد الأسرة وموظفي المستشفى الذين يعتنون بالمرضى المصابين بفيروس ماربورغ دون أن يستخدموا تقنيات التمريض المناسبة أو يحرصون على التباعد.

مخاطر خفافيش الفاكهة:

وتابع أنه قد تكون مهن معينة مثل الأطباء البيطريين وعمال المختبرات أو فنيي الحجر الصحي الذين يتعاملون مع الرئيسيات غير البشرية من إفريقيا، معرضون أيضًا لخطر متزايد من الإصابة بفيروس ماربورغ، ويمكن أن تكون مخاطر التعرض أعلى بين المسافرين الذين يزورون المناطق الموبوءة في إفريقيا، بما في ذلك أوغندا وأجزاء أخرى من وسط إفريقيا، والذين يتعاملون مع خفافيش الفاكهة، أو يدخلون الكهوف أو المناجم التي تسكنها خفافيش الفاكهة.

مخاطر انتقال العدوى:

وحول التوصيات الخاصة بحماية الناس من الفيروس مضى الدكتور الخولي قائلًا: هناك توصيات عديدة منها الحد من مخاطر انتقال العدوى من الخفافيش إلى الإنسان أثناء أنشطة العمل أو البحث أو الزيارات السياحية في المناجم أو الكهوف التي تسكنها مستعمرات خفافيش الفاكهة، كما يجب على الأشخاص ارتداء القفازات وغيرها من الملابس الواقية المناسبة بما في ذلك الأقنعة، وأثناء تفشي المرض، يجب طهو جميع المنتجات الحيوانية كاللحوم جيدًا قبل الاستهلاك، وأيضًا الحد من مخاطر انتقال العدوى من إنسان إلى إنسان في المجتمع والذي ينجم عن الاتصال المباشر أو الوثيق مع المرضى المصابين، لاسيما سوائل أجسامهم، إذ يجب تجنب الاتصال الجسدي الوثيق مع مرضى ماربورغ، وارتداء القفازات ومعدات الحماية الشخصية المناسبة عند رعاية المرضى في المنزل، كما يجب غسل اليدين بانتظام بعد زيارة الأقارب المرضى في المستشفى، وكذلك بعد رعاية المرضى في المنزل.

ضرورة تتبع المخالطين:

ولفت إلى أنه يجب على المجتمعات المتضررة من ماربورغ بذل الجهود لضمان أن السكان على دراية جيدة، سواء بطبيعة المرض نفسه أو التدابير اللازمة لاحتواء تفشي المرض، فتدابير احتواء تفشي المرض تشمل الدفن الفوري والآمن والكريم للمتوفي، وتتبع المخالطين الذين ربما كانوا على اتصال بشخص مصاب بماربورغ ومراقبة صحتهم لمدة 21 يومًا، وفصل الأصحاء عن المرضى لمنع المزيد من الانتشار، وتوفير الرعاية للمريض والحفاظ على النظافة الجيدة والبيئة النظيفة، وتقليل مخاطر انتقال العدوى عن طريق الاتصال الجنسي. بناءً على مزيد من التحليل للبحوث الجارية.

تجنب ملامسة السوائل:

وتابع الخولي أن منظمة الصحة العالمية توصي بأن يحرص الناجون من مرض فيروس ماربورغ على النظافة الشخصية، وتجنب ملامسة سوائل الجسم ويوصى بالغسيل بالماء والصابون، كما لا توصي منظمة الصحة العالمية بعزل المرضى البالغين ذكورًا أو إناثًا الذين ثبت أن دمهم غير مصاب بفيروس ماربورغ.

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