نصائح صحية لتجنب آلام رقبة الجوال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-13

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

نصح الدكتور ضياء حسين، الحاصل على الدكتوراه في الروماتيزم من بريطانيا، بضرورة الحرص على صحة الرقبة والعمود الفقري؛ لتفادي التعرض للإصابة بما يعرف بـ آلام رقبة الجوال، والذي ينتج عن آلام الرقبة والعمود الفقري نتيجة اتخاذ الأوضاع السيئة للجسم أثناء استخدام الجوال لفترات طويلة.

آلام رقبة الجوال:

وقال الدكتور حسين: إن شكاوى الشباب والأطفال وصغار السن زادت في الفترة الأخيرة من آلام الرقبة، لافتًا إلى أن أعراض الإصابة برقبة الهاتف الجوال تتمثل في حدوث شدّ كبير في عضلات الرقبة وتقييد في حركتها عندما يضطر الفرد لإدارة رأسه، وحدوث آلام في الرقبة والعمود الفقري، فمع استخدام الجوالات أصبحت الرقبة أكثر أجزاء العمود الفقري حركة، ولكنها تحظى بحماية أقل من بقية أجزاء العمود الفقري، كما أنها ليست محمية كالفقرات الصدرية المثبتة بالضلوع، لذا فهي أكثر تعرضًا للألم والإصابة.

ميلان الرأس للأسفل:

وأضاف أن ميلان الرأس للأسفل أثناء استخدام الهواتف المتحركة يضغط على العمود الفقري بما يتراوح بين 15 و20% من وزن الشخص على الرقبة، ما يتسبب في عدد من المشكلات الصحية، ويأتي على رأسها- كما أشرت- حدوث الآلام الحادة في الظهر والرقبة والتشنجات، كما أن الجلوس الخاطئ المستمر لساعات طويلة على المكتب أو الكمبيوتر أو قيادة السيارة له دور مهم في آلام الرقبة، وبجانب ذلك فإن زيادة الوزن تؤثر على فقرات الرقبة أو نتيجة لأي نشاط يومي يؤدي إلى ارتفاع الكتفين، فهذا يؤدي إلى إرهاق النسيج العضلي المحيط بالرقبة والعضلات.

حرارة خلف الأذن:

وألمح إلى أن دراسة نشرتها المجلة العالمية المهنية كشفت أن حوالي 53% من مستخدمي الجوالات يشكون من آلام في الرقبة، مع تنميل وخدر، بينما أشارت دراسة أخرى من جامعة سان فرانسيسكو أن 83% من الذين يرسلون رسائل عبر الجوال باستمرار يشتكون من آلام في الرقبة واليدين، فيما ألمحت دراسة ثالثة إلى أن هناك علاقة طردية بين عدد المكالمات ومدتها والشعور بالحرارة خلف الأذن وحولها والصداع والإرهاق.

أوقات راحة متكررة:

ونصح الدكتور حسين بضرورة أخذ أوقات راحة متكررة أثناء استخدام الهاتف المحمول أو ممارسة بعض التمارين التي تقوي عضلات الرقبة والكتفين، وضرورة تجنب الاستمرار في الجلوس لفترة طويلة يكون فيها الشخص مضطرًّا لتثبيت الرقبة في اتجاه واحد، مثل استخدام الجوال أو القراءة أو الكتابة أو مشاهدة التلفزيون، مع الحرص على تعديل وضعية الجلوس والاستراحة كل 15 دقيقة على الأقل.

كما دعا للمحافظة على وضع الرأس مستقيمًا مع العمود الفقري أثناء الجلوس؛ لأنه كلما زاد زحف الرأس للأمام بمقدار بوصة واحدة (2.5 سم) معناه زيادة الضغوط على فقرات الرقبة السفلية بمقدار وزن الرأس، لذا ينصح بتحريك الرقبة بين حين وآخر عند استعمال الجوال أو الكمبيوتر.

شارك الخبر