الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة المالية ممثلة في مكتب إدارة المشاريع الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة التي بدأت بها مطلع هذا الأسبوع الموافق 7 أغسطس 2021م.

دور كبير من جميع الجهات:

وأشاد وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان بالدور المبذول من جميع الجهات لإتمام هذا العمل، وذلك بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود-حفظه الله- وبمتابعة مباشرة من سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وقدم معاليه شكره لجميع الجهات الحكومية المشاركة ورئيس ومنسوبي إدارة المشاريع بالوزارة على الجهود المبذولة لإكمال أعمال الصيانة في الموعد المحدد .

وقد تشرف معاليه وفق التوجيه الكريم بزيارة الكعبة الشريفة في ختام أعمال الصيانة واستمع من أعضاء الفريق لما تم من أعمال وفق الخطة المحددة.

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