فوائد قص الأظافر بانتظام وهذه مخاطر قضمها!

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-13

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

نصح طبيب الجلدية الدكتور هيثم محمود شاولي، أفراد المجتمع بضرورة الحرص على قص الأظافر بانتظام؛ لكونها تعتبر من مواضع إيواء الأوساخ والبكتيريا، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالعدوى، بالإضافة إلى ذلك فإن تقليم الأظافر بشكل دائم يمنع حدوث أي تكسر، وبالتالي منع الإصابة بالآلام التي تنتج عن تكسرها، بالإضافة إلى ذلك زيادة قوة وصلابة الأظافر، كما يحمي قص الأظافر الجسم من الإصابة بالعديد من الأمراض، نتيجة منع تراكم الأوساخ تحتها، كما يحافظ قص الأظافر على مرونتها في العمل اليومي في مختلف الأنشطة.

تتكون من 3 طبقات:

وأوضح لـ”متابعات الخليج 365“، أن وظيفة الأظافر الأساسية هي حماية أطراف الأصابع، وهي تتكون من جذور وجسم ينمو بسرعة تتراوح بين 0.14، 0.40 ملليمتر في اليوم، وتتكون أظافر اليدين والقدمين من 3 طبقات من الكيراتين ولكنها لا تنمو بالسرعة نفسها، إذ يبلغ نمو أظافر القدمين حوالي 1.5 في الشهر، فيما يصل نمو أظافر اليدين إلى حوالي 3.5 ملليمتر في المدة نفسها، كما أن أظافر اليدين أكثر رقة من أظافر القدمين التي تحتاج لأن تكون أكثر سماكة؛ كونها تبقى طوال اليوم محتجزة في الأحذية.

حماية أطراف الأصابع:

ولفت إلى أن الأظافر تتميز بطبيعتها الحساسة جدًّا، رغم أن دورها الأساسي هو حماية أطراف الأصابع، فهي تتعرض باستمرار للضغوط الناتجة عن استعمال اليدين بكثرة في الحياة اليومية، ولذلك من الضروري العناية بها، والحرص على التقليم بشكل دائم حفاظًا على الصحة العامة، وخصوصًا أن الظفر الزائد يحتضن خلفه الكثير من الأوساخ، ويعتبر بيئة خصبة لتجمع بقايا الأكل، وهو ما ينعكس في سهولة الإصابة بالأمراض.

خطورة قضم الأظافر:

وحذر الدكتور شاولي في ختام حديثه من قص الأظافر عن طريق الأسنان؛ إذ إن هذا السلوك محفوف بكثير من المشاكل الصحية المترتبة، فقضم الأظافر بالأسنان يجعل الأظافر تنمو مرة أخرى بشكل غير طبيعي، حيث يمكن أن تفقد الأظافر شكلها عند تعرضها للقضم، مما يمنحها مظهرًا مختلفًا، كما يمكن أن يؤدي إلى تكسر الأسنان، ومع مرور الوقت قد يتسبب في مشاكل في الفكين، بالإضافة إلى سهولة التعرض للأمراض عبر الجراثيم المخبأة في الأظافر، بجانب التعرض لإصابات اللثة والتهابات الفم والإصابات الفموية.



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