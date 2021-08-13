استشارية: انصحوا الطلاب بالعصائر الطازجة وأبعدوهم عن المحلاة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-13

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

دعت استشارية التغذية الدكتورة جواهر عبدالله، إلى توجيه الطلاب الذين شملهم قرار العودة للمدارس بتجنب تناول العصائر المعلبة، والاعتماد على العصائر الطازجة لفوائدها على الصحة؛ لأن للعصائر المحلاة مخاطر عديدة لصحة الجسم، وهي 3 أقسام الأول عصير طبيعي، والثاني النكتار، والثالث الشراب، فالعصير الطبيعي أقل هذه الأنواع ضررًا؛ لأنه يحتوي على نسبة متوسطة من السكر والمواد الحافظة، وباقي الكمية فاكهة طبيعية، بينما يزيد ضرر النكتار على العصير الطبيعي لأنه يحتوي على 25% من كميته نكتار الفاكهة، و50% من المواد حافظة، و25% من السكريات، ويعد العصير الشراب أخطر أنواع العصير وأكثرها ضررًا؛ لأنه يشتمل على 10% من الفاكهة الطبيعية فقط، وباقي كميته هي مواد حافظة وسكريات مختلفة.

سكري النوع 2:

وقالت لـ”متابعات الخليج 365“: إن الأشخاص الذين يتناولون العصائر المحلاة يوميًّا، هم الأكثر عرضة للإصابة بالسكري من النوع الثاني، مقارنة بأولئك الذين يتناولون الفواكه الطازجة يوميًّا، كما أن دراسة أمريكية كشفت أن العصائر المعلبة الغنية بالسكر، تحتوي على أكواب من السكر والمواد الحافظة التي تشكل خطرًا على الصحة، وحددت الدراسة الأمريكية، 3 مخاطر صحية لتناول العصائر وهي زيادة الوزن والسكري من النوع الثاني وأمراض القلب.

تحتوي على السكريات:

ولفتت إلى أن العصائر المحلاة تحتوي على نسبة عالية من السكريات، والمواد الحافظة، والألوان الصناعية، وكل هذه العصائر تعتبر من المواد الكيميائية التي تضر بصحة المستهلك، كما يؤدي الإكثار من تناولها إلى الإصابة بتسوس الأسنان، وجعل الأسنان ضعيفة، بالإضافة إلى التهابات اللثة، كما تساهم السكريات في شعور الفرد بالشبع، ما قد يعزز الامتناع عن تناول الوجبات الغذائية.

الفواكه الطازجة أفضل:

وشددت على ضرورة تناول العصائر الطازجة سواء التي تعد وتصنع منزليًّا أو في محلات العصائر باستخدام الفواكه الطبيعية بنسبة 100%؛ إذ إنها خالية من السكريات والمواد الحافظة ولا تحتوي على أي نسبة من المحليات الصناعية، وتتميز باحتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن، وتكون على عكس العصائر الجاهزة التي تُشترى من السوبر ماركت أو محلات البقالة، حيث إن العصائر الجاهزة تحتوي على كميات كبيرة من السكر والمواد الحافظة التي تضر بصحة الجسم.



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