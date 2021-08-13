الصحة للطلاب: أسرعوا للحصول على لقاح كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-13

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت وزارة الصحة ارتفاع نسبة من تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا خلال الأيام الماضية للطلاب والطالبات من الفئة العمرية (12-18عام)، بنسبة تجاوزت 80 %، لافتةً النظر إلى أن معظم من تلقوا الجرعة الأولى بادروا بحجز موعد الجرعة الثانية، مهيبة بسرعة الحصول على اللقاح حمايةً للجميع ولعودة دراسية آمنة بإذن الله.

مستجدات كورونا:

وفي السياق نفسه أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل 681 حالة مؤكدة وتعافي 1447 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 8628 حالة منها 1367 حالة حرجة.

إجمالي عدد الإصابات:

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 537374 حالة وبلغ عدد حالات التعافي 520358 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 10 حالات ليصل إجمالي الوفيات في المملكة 8388 حالة -رحمهم الله جميعاً-.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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