محمد بن مسعود - الدمام - ضمن أعمال تحسين المظهر العام نفذت وكالة البلديات ممثلة في بلدية محافظة الجموم، أعمال إزالة الصبات الخرسانية المؤقتة من شوارع المحافظة. وتمت إزالة 105 صبات خرسانية مؤقتة من طريق الملك فيصل في محافظة الجموم، وذلك ضمن أعمال تحسين المظهر العام ومعالجة التشوه البصري، حيث استبدلت بعض مواقع الصبات الخرسانية بأرصفة دائمة بما يتلاءم مع انسيابية بعض المواقع. 13 أغسطس 2021 - 5 محرّم 1443 08:56 PM ضمن أعمال تحسين المظهر العام بلدية الجموم تزيل 105 من الصبات الخرسانية المؤقتة بلدية الجموم تزيل 105 من الصبات الخرسانية المؤقتة نفذت وكالة البلديات ممثلة في بلدية محافظة الجموم، أعمال إزالة الصبات الخرسانية المؤقتة من شوارع المحافظة. وتمت إزالة 105 صبات خرسانية مؤقتة من طريق الملك فيصل في محافظة الجموم، وذلك ضمن أعمال تحسين المظهر العام ومعالجة التشوه البصري، حيث استبدلت بعض مواقع الصبات الخرسانية بأرصفة دائمة بما يتلاءم مع انسيابية بعض المواقع. الكلمات المفتاحية ، بلدية الجموم تزيل 105 من الصبات الخرسانية المؤقتة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر بلدية الجموم تزيل 105 من الصبات الخرسانية المؤقتة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.