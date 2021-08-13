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أمانة العاصمة المقدسة ترصد "2531" سيارة تالفة بأحياء وشوارع مكة

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محمد بن مسعود - الدمام - أكدت أنها تشكل خطرًا أمنيًّا وبيئيًّا وتشوهًا بصريًّا يستوجب رفعها

رصدت أمانة العاصمة المقدّسة أكثر من ألفَيْ سيارة تالفة في أحياء مكة المكرمة، مؤكدةً أنها تشكل خطرًا أمنيًّا وبيئيًّا وتشوُّهًا بصريًّا يستوجب رفعها.

وتفصيلًا: بدأت ‫وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة في تنفيذ حملة مكثّفة لرفع السيارات المهملة والتالفة والهياكل من أحياء ‫مكة المكرمة بوضع ملصقات تحذيرية تمهيدًا لرفعها، وقد أمهلت ملّاكها 7 أيام من تاريخ رصدها لنقلها.

وتم رصد 2531 سيارة ضمن نطاق 8 بلديات؛ لما تسبّبه من خطر أمني وبيئي، إضافةً إلى تشويه المشهد البصري، فيما لا زالت الحملة جارية ضمن النطاق الإشرافي لأمانة العاصمة المقدسة.

أمانة العاصمة المقدسة ترصد

13 أغسطس 2021 - 5 محرّم 1443 08:48 PM

أكدت أنها تشكل خطرًا أمنيًّا وبيئيًّا وتشوهًا بصريًّا يستوجب رفعها

أمانة العاصمة المقدسة ترصد "2531" سيارة تالفة بأحياء وشوارع مكة
عبدالرزاق البجالي

رصدت أمانة العاصمة المقدّسة أكثر من ألفَيْ سيارة تالفة في أحياء مكة المكرمة، مؤكدةً أنها تشكل خطرًا أمنيًّا وبيئيًّا وتشوُّهًا بصريًّا يستوجب رفعها.

وتفصيلًا: بدأت ‫وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة في تنفيذ حملة مكثّفة لرفع السيارات المهملة والتالفة والهياكل من أحياء ‫مكة المكرمة بوضع ملصقات تحذيرية تمهيدًا لرفعها، وقد أمهلت ملّاكها 7 أيام من تاريخ رصدها لنقلها.

وتم رصد 2531 سيارة ضمن نطاق 8 بلديات؛ لما تسبّبه من خطر أمني وبيئي، إضافةً إلى تشويه المشهد البصري، فيما لا زالت الحملة جارية ضمن النطاق الإشرافي لأمانة العاصمة المقدسة.

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، أمانة العاصمة المقدسة ترصد "2531" سيارة تالفة بأحياء وشوارع مكة ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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