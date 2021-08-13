- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نبَّه المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، حاجة الفتاة إلى رؤية الخاطب كما الرجل، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الرؤية الشرعية مستحبة، وقد أمر بها النبي ﷺ الصحابة؛ لأنها سبب في التوفيق بين الزوجَيْن.
ولفت في برنامج فتاوى على القناة السعودية إلى جواز تكرار الرؤية الشرعية في الخطبة مرات عدة.
وقال: "يجوز رؤية الفتاة مرات عدة إذا تحرج الخاطب في المرة الأولى؛ وطلب رؤيتها مرة أخرى".
وأضاف: "الفتاة في حاجة هي أيضًا لرؤية الخاطب؛ لذلك أمر عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- المرأة بأن تنظر للرجل؛ لأن لها حق مثل الخاطب". مشيرًا إلى أن عمر -رضي الله عنه- نهى عن تزويج المرأة الرجل الدميم؛ لأنها تحب الجمال كما يحب الرجال ذلك.
ولفت "المطلق" إلى أنه لا خلاف بين العلماء في النظر إلى وجه المرأة وكفَّيْها، وأجاز بعضهم النظر إلى شعرها.
13 أغسطس 2021 - 5 محرّم 1443 08:42 PM
أكد أن النبي أمر بها"المطلق": يجوز تكرار الرؤية الشرعية.. وللمخطوبة الحق فيها مثل الخاطب
نبَّه المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، حاجة الفتاة إلى رؤية الخاطب كما الرجل، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الرؤية الشرعية مستحبة، وقد أمر بها النبي ﷺ الصحابة؛ لأنها سبب في التوفيق بين الزوجَيْن.
ولفت في برنامج فتاوى على القناة السعودية إلى جواز تكرار الرؤية الشرعية في الخطبة مرات عدة.
وقال: "يجوز رؤية الفتاة مرات عدة إذا تحرج الخاطب في المرة الأولى؛ وطلب رؤيتها مرة أخرى".
وأضاف: "الفتاة في حاجة هي أيضًا لرؤية الخاطب؛ لذلك أمر عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- المرأة بأن تنظر للرجل؛ لأن لها حق مثل الخاطب". مشيرًا إلى أن عمر -رضي الله عنه- نهى عن تزويج المرأة الرجل الدميم؛ لأنها تحب الجمال كما يحب الرجال ذلك.
ولفت "المطلق" إلى أنه لا خلاف بين العلماء في النظر إلى وجه المرأة وكفَّيْها، وأجاز بعضهم النظر إلى شعرها.
، "المطلق": يجوز تكرار الرؤية الشرعية.. وللمخطوبة الحق فيها مثل الخاطب ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "المطلق": يجوز تكرار الرؤية الشرعية.. وللمخطوبة الحق فيها مثل الخاطب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.