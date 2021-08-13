- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
أنهت إدارة الأمن والسلامة المدرسية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة المرحلة الثانية من تركيب 1100 كاميرا مراقبة في 137 مدرسة للبنين والبنات على مستوى المنطقة بتكلفة زادت عن مليون وثلاثمائة ألف ريال.
وفي التفاصيل، أشار المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني أن المشروع يأتي امتداداً للدعم غير المحدود من مقام وزارة التعليم للمدارس والإدارات الرامي نحو الاستعداد الأمثل للعام الدراسي الجديد من خلال توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس وزائريها تتوفر معها متطلبات السلامة وحماية ما تحويه المباني المدرسية من تجهيزات وأدوات ومقدرات؛ بما يساعد على إيجاد بيئة مدرسية تعين الطلبة على اكتساب المهارات والمعارف اللازمة للنجاح في مسيرتهم الدراسية ومستقبلهم المهني.
وقدم "الزهراني" شكره لإدارة الأمن والسلامة المدرسية على حرصها وجهودها المتواصلة نحو متابعة التنفيذ، وكذلك قدم شكره للشركة المنفذة لحرصها على إنجاز المشروع في الوقت المناسب.
بدوره، أوضح مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية علي عواض الغامدي أن المشروع في مرحلته الثانية قد استمر لمدة 180 يوماً، وهدف تحديداً إلى استغلال التقنية الحديثة لسلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس والتعاون مع الجهات الأمنية في حماية المباني التعليمية بتركيبها فقط على الأسوار الخارجية لمدارس البنات وفي الساحات والممرات بالنسبة لمدارس البنين، مشيراً إلى أن النظام يسمح بالرجوع للتسجيلات لمدة شهر كامل في حال وقوع أي حادث أو أي عمل يتطلب متابعته، منوهاً بالدعم والمتابعة والتوجيه المستمر للمدير العام للتعليم، ومقدماً شكره لمديري ومديرات المكاتب والمدارس ومنسقي ومنسقات السلامة في مكاتب التعليم على تعاونهم مع إدارة الأمن والسلامة والشركة المنفذة للمشروع.
13 أغسطس 2021 - 5 محرّم 1443 08:33 PM
لتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب والطالبات استعداداً للعام الدراسي الجديد"تعليم الباحة" يركب 1100 كاميرا مراقبة في 137 مدرسة بتكلفة 1.3 مليون ريال
أنهت إدارة الأمن والسلامة المدرسية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة المرحلة الثانية من تركيب 1100 كاميرا مراقبة في 137 مدرسة للبنين والبنات على مستوى المنطقة بتكلفة زادت عن مليون وثلاثمائة ألف ريال.
وفي التفاصيل، أشار المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني أن المشروع يأتي امتداداً للدعم غير المحدود من مقام وزارة التعليم للمدارس والإدارات الرامي نحو الاستعداد الأمثل للعام الدراسي الجديد من خلال توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس وزائريها تتوفر معها متطلبات السلامة وحماية ما تحويه المباني المدرسية من تجهيزات وأدوات ومقدرات؛ بما يساعد على إيجاد بيئة مدرسية تعين الطلبة على اكتساب المهارات والمعارف اللازمة للنجاح في مسيرتهم الدراسية ومستقبلهم المهني.
وقدم "الزهراني" شكره لإدارة الأمن والسلامة المدرسية على حرصها وجهودها المتواصلة نحو متابعة التنفيذ، وكذلك قدم شكره للشركة المنفذة لحرصها على إنجاز المشروع في الوقت المناسب.
بدوره، أوضح مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية علي عواض الغامدي أن المشروع في مرحلته الثانية قد استمر لمدة 180 يوماً، وهدف تحديداً إلى استغلال التقنية الحديثة لسلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس والتعاون مع الجهات الأمنية في حماية المباني التعليمية بتركيبها فقط على الأسوار الخارجية لمدارس البنات وفي الساحات والممرات بالنسبة لمدارس البنين، مشيراً إلى أن النظام يسمح بالرجوع للتسجيلات لمدة شهر كامل في حال وقوع أي حادث أو أي عمل يتطلب متابعته، منوهاً بالدعم والمتابعة والتوجيه المستمر للمدير العام للتعليم، ومقدماً شكره لمديري ومديرات المكاتب والمدارس ومنسقي ومنسقات السلامة في مكاتب التعليم على تعاونهم مع إدارة الأمن والسلامة والشركة المنفذة للمشروع.
، "تعليم الباحة" يركب 1100 كاميرا مراقبة في 137 مدرسة بتكلفة 1.3 مليون ريال ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "تعليم الباحة" يركب 1100 كاميرا مراقبة في 137 مدرسة بتكلفة 1.3 مليون ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.