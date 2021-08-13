محمد بن مسعود - الدمام - الجهات الأمنية والإسعافية بالمنطقة تباشر أعمالها ‏تباشر الجهات الأمنية والإسعافية ‏بمنطقة الباحة هذه اللحظات حادث سير وقع في نخال. وبحسب المعلومات الأولية فإن عدد الإصابات يقارب عشر إصابات، فيما ستوافيكم "الخليج 365" بتفاصيل أوسع حال توافرها. 13 أغسطس 2021 - 5 محرّم 1443 08:25 PM الجهات الأمنية والإسعافية بالمنطقة تباشر أعمالها 10 إصابات في حادث سير في نخال بالباحة.. و"الخليج 365" تتابع 10 إصابات في حادث سير في نخال بالباحة.. و"الخليج 365" تتابع ‏تباشر الجهات الأمنية والإسعافية ‏بمنطقة الباحة هذه اللحظات حادث سير وقع في نخال. وبحسب المعلومات الأولية فإن عدد الإصابات يقارب عشر إصابات، فيما ستوافيكم "الخليج 365" بتفاصيل أوسع حال توافرها. الكلمات المفتاحية ، 10 إصابات في حادث سير في نخال بالباحة.. و"الخليج 365" تتابع ،

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