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الخضيري يوضح طريقة لخفض السكر لمن لديه ارتفاع عالي بالتراكمي واللحظي "فيديو"

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تحدث أستاذ علم المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، عن طريقة لخفض السكر التراكمي، قائلا:"من طرق خفض السكر التراكمي لمن لديه مقاومة أنسولين وارتفاع عالي بالتراكمي واللحظي".

 

وأشار فهد الخضيري:"مع العلاجات؛ أترك الخبز لعدة أشهر واستبدله بالورقيات لتأكل بها فول أو تونة أو بيض، أو تعمل قرص من بيض مقلي وكأنه خبزة تتناول بها الأكل".

 

وتابع:"قد نجحت مع كثير ممن اقترحتها عليهم لأن كل القمح يرفع السكر".

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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