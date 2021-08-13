شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. العدل : تفعيل أجهزة الخدمات الذاتية "ناجز" في سجون المملكة كافة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال مدير خدمات الوكالات الإلكترونية بوزارة العدل، منصور العنزي، إن الوزارة قامت بتفعيل أجهزة الخدمات الذاتية "ناجز" في سجون المملكة كافة.

وأفاد بأن هذه الخدمة تمكن نزل السجن بإصدار وكالة لمحامي أو أي أحد من أهله، لافتا إلى أن هناك مليوني وكالة إلكترونية أصدرت عبر "ناجز" منذ بداية 2021، لنحو 300 ألف مستفيد، مؤكدًا أن ذلك ساهم في توفير الجهد والوقت بالنسبة لهم، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

وأضاف أن المقيمين في خارج المملكة يمكنهم استخراج أي وكالة إلكترونيا عبر ناجز، لافتا إلى أن الوزارة وفرت خدمة جديدة بالتعاون مع وزارة الخارجية، وهي خدمة الوكالة الإلكترونية في سفارات وقنصليات السفارات السعودية في الخارج.

ونوه بأن هذه الخدمة تم تفعيلها في مصر وبريطانيا والاردن وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، ودول أخرى.