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"أبو خنجر": يستطيع المعتمر أن يتقدم بأكثر من عمرة خلال العام "فيديو"

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

قال نائب رئيس اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة منصور أبوخنجر، إن المعتمر من الخارج يستطيع أن يتقدم بأكثر من عمرة خلال السنة.

وأوضح منصور أبوخنجر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في أسبوع":"يشترط على المعتمر ما يسمى بالحجر الاجتماعي وهذه  سياسة تطبق من قبل الناقل الجوي".

وكشف منصور أبوخنجر، عن الإجراءات التي يجب للمعتمرين الالتزام بها من الخارج، قائلا:"اشتراط وجود التحصين بجميع أشكاله بحيث يكون المتقدم للعمرة من الخارج محصن بأخذ الجرعتين من لقاح ، أو من الداخل محصن بجرعة أو جرعتين".

ولفت:"طرح المنصات التي بها جميع البرامج ومستوى الخدمة المقدمة لها كي يختار السكن والنقل وباقي الخدمات المقدمة".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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