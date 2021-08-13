شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غداً السبت على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة غدا السبت على المملكة، متوقعا استمرار هطول الأمطار الرعدية على مرتفعات مناطق، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة مع فرصة أن تصل الامطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مرتفعات عسير وجازان، في حين يكون الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

وأشار مركز الأرصاد إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية إلى غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-42كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي، شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-30 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.