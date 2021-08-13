شكرا لمتابعة خبر عن مركز الأرصاد يكشف عن مدن المملكة الأعلى حرارة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال متحدث المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، إن صيف هذا العام استثنائي، موضحا أن درجات الحرارة تتجاوز معدلاتها بشكل مستمر.

وأوضح حسين القحطاني خلال مداخلة هاتفية بقناة الإخبارية، أن المنطقة الشرقية والوسطى تسجل درجات حرارة استثنائية، مبينا أن بعض مدن المنطقة الشرقية لامست 50 درجة لأيام تراوحت من يوم لسبعة أيام.

وأشار إلى أن الدمام سجلت اليوم 50 درجة مئوية، موضحا أن درجات الحرارة شديدة على هذه المناطق، داعيا الجميع للاهتمام بمعلومات الطقس.

وكشف المركز الوطني للأرصاد عن مدن المملكة الأعلى حرارة اليوم الجمعة، موضحا أن الدمام سجلت51بينما الأحساء بلغت 47.9.

ولفت إلى أن درجة حرارة القيصومة و حفر الباطن وصلت إلى 49، بينما رفحاء وعرفة سجلت 45، وشرورة 44.