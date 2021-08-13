شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 25 مخالفة لقرارات التوطين والإجراءات الاحترازية بتبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عطاالله العمراني (صدى):

نفذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك ممثلاً بإدارة الرقابة ، حملة مشتركة بالتعاون مع الجهات المعنية والضبط الميداني علی عدد من المحلات، حيث تم تحرير 25 مخالفة تنوعت بين مخالفات التوطين والإجراءات الاحترازية ومخالفات أخرى.

.

وتهدف الحملة على المحلات التجارية بمختلف أنشطتها إلى التأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقرارتها ولوائحها بالإضافة إلى تعزيز وتحسين بيئة العمل وتطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة.

ومن جانبه أكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك منيف الحربي، أن العمل مستمر للقيام بجولات ميدانية وحملات تفتيشية تهدف إلى ضبط المخالفين لتوفير بيئة عمل آمنة وجاذبة، وذلك تحقيقًا لأحد أهداف الوازرة ببرنامج التحول الوطني 2020,حاثاً المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفين