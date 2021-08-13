«الصحة» توجه رسالة إلى طلاب فئة 12 - 18 عامًا

الرياض - محمد عبدالله - وجهت وزارة الصحة رسالة إلى الطلاب والطالبات من الفئة العمرية (12-18عامًا)، مطالبًا إياهم بسرعة الحصول على اللقاح حمايةً للجميع ولعودة دراسية آمنة.

وأكدت وزارة الصحة، ارتفاع نسبة من تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا خلال الأيام الماضية للطلاب والطالبات من الفئة العمرية (12-18 عامًا)، بنسبة تجاوزت 80%، مشيرة إلى أن معظم من تلقوا الجرعة الأولى بادروا بحجز موعد الجرعة الثانية.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

وفي السياق نفسه أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل 681 حالة مؤكدة وتعافي 1447 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 8628 حالة منها 1367 حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 537374 حالة وبلغ عدد حالات التعافي 520358 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 10 حالات؛ ليصل إجمالي الوفيات في المملكة 8388 حالة، رحمهم الله جميعاً.