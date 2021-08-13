بالفيديو.. باحث: القلق من كورونا يؤثر على المستوى العلمي للطلبة

الرياض - محمد عبدالله - قال الباحث في المجال الصحي سلطان المطيري، إن القلق والخوف من فيروس كورونا له تأثير كبير على المستوى العلمي للطلاب والطالبات.

وأضاف المطيري في مداخلة متلفزة على قناة «الإخبارية» أن القلق يؤثر سلبًا على الطلاب والطالبات في مراحل التعليم العام من سن 12 إلى 18 سنة، وفق دراسة أعدها مجموعة من الباحثين السعوديين.

وأوضح أن المطيري أن الدراسة ركزت على الطلاب أصحاب القدرات العقلية متوسطة وقارنت بينهم وبين الطلاب أصحاب القدرات العقلية عالية حيث كشفت الدراسة أن الطلاب أصحاب القدرات المتوسطة الذين لا يعانون من قلق حصلوا على نتائج عالية في نهاية العام الدراسي مقارنة بالطلاب أصحاب القدرات العالية، والذين يعانون من القلق والخوف.

وأشار المطيري إلى ضرورة تعاون المتخصصين في مجال الصحة النفسية والطب النفسي مع الصحة المدرسية في وزارة التعليم من أجل تنفيذ برنامج نفسي لتهيئة الطلاب ومحاولة حمايتهم من التعرض للقلق المرتبط بفيروس كورونا؛ حيث لم يتبقَ على بداية العام الدراسي سوى أيام قليلة.

وأكد الباحث في المجال الصحي أن الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات يجب عليهم ملاحظة أعراض القلق على الطلاب والطالبات والبحث عن استشارات نفسية من قبل المتخصصين في الطب النفسي للحد من أعراض القلق.

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