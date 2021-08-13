متحدث «الأرصاد»: أجواء ملتهبة بالدمام.. الحرارة تجاوزت الـ50 لمدة ساعتين

الرياض - محمد عبدالله - قال المتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني، إن درجات الحرارة، اليوم الجمعة، في الدمام والمدينة المنورة أعلى من المعدلات المعتادة للحرارة في السنوات الماضية.

وأضاف القحطاني عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن الأجواء ملتهبة في الدمام حيث تجاوزت درجة الحرارة اليوم ٥٠ درجة مئوية لساعتين متتالية.

وأوضح حسين القحطاني أن درجة الحرارة في المدينة المنورة فوق المعدلات المعتادة للحرارة عن السنوات الماضية.

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية أعلن أعلى المدن حرارة في المملكة، اليوم الجمعة،حيث جاءت مدينة الدمام في المرتبة الأولى ضمن المدن الأعلى حرارة بتسجيل 51 درجة، فيما حلت الأحساء ثانية بتسجيل 47.9 درجة.

وأشار الأرصاد إلى أن القيصومة وحفر الباطن سجلتا 49 درجة، فيما سجلت رفحاء وعرفة 45، لتسجل شرورة 44 درجة.

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