بالصور.. تكريم قائدات الفرق التطوعية بالمسجد الحرام بموسمي الحج والعمرة

الرياض - محمد عبدالله - كرّمت مساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود، الجمعة، قائدات الفرق التطوعية المشاركة في موسمي رمضان والحج.

جاء ذلك في لقاء أُقيم بهذه المناسبة، حضره وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية والتوجيهية النسائية الدكتورة نورة بنت هليل الذويبي، ومديرة مكتب وكالة الشؤون النسائية خلود بنت حمزة بوصي، ووكيل إدارة الأعمال التطوعية وردة بنت محجي العتيبي.

وخلال اللقاء تم تكريم القائدات تثميناً لجهودهن المتميزة وعطائهن المثمر في موسمي رمضان والحج وهن الدكتورة فاطمة الشهري أستاذ مشارك بجامعة جدة والدكتورة نوال خياط قائدة فريق الباسقات التطوعي وحسنى زرنوقي مديرة القسم النسائي للجنة التنمية بأحياء شمال جدة وقائدة فريق رفقاء الحسنى، ومحاسن شعيب مديرة الإدارة الإشرافية للتطوع الصحي بصحة منطقة مكة المكرمة، وشريفة عسيري قائدة فريق غوث للإنقاذ التطوعي .

واختتم التكريم بتسليم شهادات الشكر والدروع التذكارية والهدايا للقائدات واللواتي عبَّرن من جانبهن عن خالص الامتنان لهذا الإحتفاء والتقدير الذي يعد حافزًا لمزيد من التعاون والعطاء.