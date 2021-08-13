بالفيديو.. وكيل «التعليم» تكشف عن خطط تطوير مناهج التربية الخاصة

الرياض - محمد عبدالله - كشفت الدكتورة مها السليمان وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية، اليوم الجمعة، عن خطط لتطوير المناهج والخطط الدراسية «للتربية الخاصة» بما يتناسب مع خصائص الطلاب ذوي الإعاقة.

وقالت السليمان خلال مداخلة هاتفية على قناة «الإخبارية» إن وزارة التعليم عملت على تطوير الخطط الدراسية بما يتناسب مع خصائص الطلاب ذوي الإعاقة وفق نظام الفصول الدراسية الثلاثة للعام الدراسي 1443 هـ.

وأضافت السليمان أن وزارة التعليم أضافت مادة اللغة الإنجليزية لأول مرة للصف الأول الابتدائي وستقدم للطلاب ذوي الإعاقة بجميع فئاتهم وفي جميع برامجهم التعليمية.

وأشارت إلى أن الوزارة اعتمدت مواد التربية البدنية والدفاع عن النفس والدراسات الاجتماعية والمهارات الرقمية وحصص النشاط والتدريب المهني لزيادة فرصة التعلم وتحسين نواتج الطلاب ذوي الإعاقة.

وأكدت السليمان أن وزارة التعليم أدرجت لغة الإشارة في منهج التربية الأسرية والمهارات الحياتية في جميع المراحل التعليمية في التعليم العام، وكذلك نشاط متحف مدرستي في الخطط الدراسية للتربية الخاصة بما يتوائم مع احتياجات الطلاب ذوي الإعاقة.

وقالت إن الوزارة تؤكد إتاحة التعليم الشامل والمنصف للجميع من خلال تقديم أفضل الممارسات التعليمية والتربوية للطلاب ذوي الإعاقة.

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