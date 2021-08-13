بالأرقام.. «الأرصاد» تعلن درجات حرارة مصايف المملكة

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، حالة أجواء المصايف في المملكة ودرجات الحرارة العظمى، إذ بلغت درجة الحرارة في الطائف 37 درجة مئوية

وقال المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة إن درجات الحرارة العظمي في جبال فيفا 24 درجة، وفي سودة 25 درجة.

وبلغت درجة الحرارة في النماص 29 درجة، وفي الشفا وبلجراشي وتنومة 31 درجة، وفي أبها والباحة 23 درجة، وفي الهدا 33 درجة، وفي الطائف 37 درجة.

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