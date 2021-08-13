الجوف: إطلاق حملة صور وأرسل عبر بلدي

وتهدف الحملة إلى تحسين المشهد الحضري وتمكين أفراد المجتمع من المساهمة في جهود القضاء على التشوه البصري، للارتقاء بجودة الحياة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاع البلدي.
وتتيح الحملة التي تأتي ضمن مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات البلدية، تقديم البلاغات عبر التطبيق تحت تصنيفات مختلفة تشمل النظافة العامة، وحواجز الحفريات، وحفر الشوارع، وأعمدة الإنارة، والأرصفة المتهالكة، وغيرها.
وأكد المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان حرص الأمانة على تحسين المشهد الحضري والقضاء على كافة مظاهر التشوه البصري، مشيراً إلى أن هذه الحملة تسهم في تمكين المواطنين والمقيمين من المشاركة في جهود الأمانة والبلديات التابعة لها والتعاون من خلال تقديم البلاغات بسهولة ويسر، من خلال توظيف التقنية الحديثة.
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