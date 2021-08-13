النقل: سيارات الأجرة ملزمة بالدفع الإلكتروني

أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل، صالح الزويد، أن الهيئة حددت عددًا من الاشتراطات والتجهيزات الفنية الملزم تطبيقها في سيارات الأجرة، وأوضح ، خلال حديثه في قناة «الإخبارية»، أن أبرز الاشتراطات تركيب عداد الأجرة، والدفع الإلكتروني، والشاشات الإلكترونية، وتوفير الإنترنت المجاني بسيارات الأجرة الموجودة بالمطار.

رحلة مجانية

وأضاف أن هناك تسعيرة ثابتة لسيارات الأجرة، وأن من حق الراكب أن يحصل على رحلة مجانية إذا لم يلتزم السائق بتشغيل عداد الأجرة.

ونوه بأن الهيئة ضبطت أكثر من 3 آلاف مخالفة بنشاط سيارات الأجرة، منها رصد سيارات متهالكة، وعدم نظامية بعض المركبات، وعدم الالتزام بالتجهيزات الفنية مثل تركيب وتشغيل عداد الأجرة.