محمد بن مسعود - الدمام - بحثا المستجدات ذات الاهتمام المشترك عقد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، لقاءً عبر الاتصال المرئي اليوم، بوزير العلاقات الخارجية في دولة بوليفيا المتعددة القوميات روخيليو مايتا.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين المملكة ودولة بوليفيا، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه أبرز المستجدات الدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، نائب وزير الخارجية في دولة بوليفيا فريدي ماماني مشاكا، والمديرة العامة للعلاقات الثنائية غوادالوبي بالوميك دي لا كروز.

13 أغسطس 2021 - 5 محرّم 1443 07:00 PM بحثا المستجدات ذات الاهتمام المشترك "الجبير" يلتقي وزير خارجية بوليفيا "الجبير" يلتقي وزير خارجية بوليفيا عقد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، لقاءً عبر الاتصال المرئي اليوم، بوزير العلاقات الخارجية في دولة بوليفيا المتعددة القوميات روخيليو مايتا.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين المملكة ودولة بوليفيا، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه أبرز المستجدات الدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، نائب وزير الخارجية في دولة بوليفيا فريدي ماماني مشاكا، والمديرة العامة للعلاقات الثنائية غوادالوبي بالوميك دي لا كروز.

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المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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