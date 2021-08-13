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تشارك 7 دول في مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثالثة على ميدان الطائف التاريخي، الذي انطلقت سباقاته الأحد الماضي بمعدل 532 شوطًا، وبجوائز مالية تبلغ 53 مليون ريال.
وأوضح المتحدث الرسمي للمهرجان أحمد البدر أن الدول المشاركة هي: الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى الأردن وقطر وعمان والبحرين والإمارات، إلى جانب السعودية، وتشارك جميعها بالأشواط التمهيدية لجميع الفئات.
وفي سياق متصل وفّر الاتحاد السعودي للهجن بالتعاون مع وزارة الصحة، مركزًا للقاحات كورونا "كوفيد 19" في ميدان المنافسات؛ حرصًا على حصول جميع المشاركين على اللقاحات واستكمال جرعات التحصين، ويفتح المركز أبوابه للمستفيدين في الفترة المسائية من الـ6:00 حتى الـ9:00 مساءً.
أمريكا حاضرة.. مشاركة عربية ودولية بـ"مهرجان ولي العهد للهجن 3"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-08-13
تشارك 7 دول في مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثالثة على ميدان الطائف التاريخي، الذي انطلقت سباقاته الأحد الماضي بمعدل 532 شوطًا، وبجوائز مالية تبلغ 53 مليون ريال.
وأوضح المتحدث الرسمي للمهرجان أحمد البدر أن الدول المشاركة هي: الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى الأردن وقطر وعمان والبحرين والإمارات، إلى جانب السعودية، وتشارك جميعها بالأشواط التمهيدية لجميع الفئات.
وفي سياق متصل وفّر الاتحاد السعودي للهجن بالتعاون مع وزارة الصحة، مركزًا للقاحات كورونا "كوفيد 19" في ميدان المنافسات؛ حرصًا على حصول جميع المشاركين على اللقاحات واستكمال جرعات التحصين، ويفتح المركز أبوابه للمستفيدين في الفترة المسائية من الـ6:00 حتى الـ9:00 مساءً.
13 أغسطس 2021 - 5 محرّم 1443
06:55 PM
13 أغسطس 2021 - 5 محرّم 1443
06:52 PM
انطلقت سباقاته قبل أيام بمعدل 532 شوطًا وبجوائز مالية تبلغ 53 مليونًا
تشارك 7 دول في مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثالثة على ميدان الطائف التاريخي، الذي انطلقت سباقاته الأحد الماضي بمعدل 532 شوطًا، وبجوائز مالية تبلغ 53 مليون ريال.
وأوضح المتحدث الرسمي للمهرجان أحمد البدر أن الدول المشاركة هي: الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى الأردن وقطر وعمان والبحرين والإمارات، إلى جانب السعودية، وتشارك جميعها بالأشواط التمهيدية لجميع الفئات.
وفي سياق متصل وفّر الاتحاد السعودي للهجن بالتعاون مع وزارة الصحة، مركزًا للقاحات كورونا "كوفيد 19" في ميدان المنافسات؛ حرصًا على حصول جميع المشاركين على اللقاحات واستكمال جرعات التحصين، ويفتح المركز أبوابه للمستفيدين في الفترة المسائية من الـ6:00 حتى الـ9:00 مساءً.
، أمريكا حاضرة.. مشاركة عربية ودولية بـ"مهرجان ولي العهد للهجن 3" ،
المصدر : الخليج 365
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